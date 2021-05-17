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  4. İstanbul'da gelen turist hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'da gelen turist hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarını tutamadı

17.05.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak, 10 bin doları gasbedildi. Turist, gözyaşına boğuldu.

İstanbul'da gelen turist hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarını tutamadı

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı. Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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