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İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 26" denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetime tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon! Kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu noktalar tutuldu. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı.

POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ

Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Bostancı Vapur İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
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DİDİK DİDİK ARANDI

Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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Denetimlere katılan ’Gizz’ adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hani ohal kalkmıştı
Allahın baska gunu yok hep cumaları yapın bu kapanı artnıyetlılerde 19 mayıs gıbı ezberlesın
Pazartesi yapsanız olmazdı dimi kanka, cuma yoğunluğu üzerine birde trafiği ekledik mazot yakıyoruz su değil...
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