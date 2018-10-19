İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon! Kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu noktalar tutuldu. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı.

POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ

Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Bostancı Vapur İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.



DİDİK DİDİK ARANDI

Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlere katılan ’Gizz’ adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. (DHA)





