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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... Yaralılar var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... Yaralılar var

02.04.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa İETT otobüsü çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada yaralı yakını olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle kalabalığın arasına daldı. Olayda İETT otobüsünün çarptığı kişiyle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... Yaralılar var

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL İLE KALABALIĞA DALDI

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını, otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ahmet Akyol, "Yolda bir tane araba duruyordu, otobüs de cadde üzerinden geldi. Adam otobüsü görmeyerek yola çıkınca otobüste çarptı. Ambulans geldi yaralıya müdahale etti. Olay yerine gelen yaralının yeğeni olaya sinirlenerek aracıyla bütün arabalara vurdu" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz kaza

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