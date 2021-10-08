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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! Yakalanmamak için bıçakla rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Yakalanmamak için bıçakla rehin aldı

08.10.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de polisin GBT uygulaması yaptığı sırada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için bir kişiyi rehin aldı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Yakalanmamak için bıçakla rehin aldı

Olay dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri mahallede Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan S.K., isimli kişi, motorize Yunus ekiplerinin denetimi sırasında polise yakalanmamak için üzerinde taşıdığı bıçağı kendi boynuna dayadı. Daha sonra bir kafeye giren S.K., burada bulunan bir kişiyi rehin aldı. Bıçağı rehin aldığı kişinin boynuna dayayan S.K., polisin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Motorize Yunus ekipleri, bir süre S.K.'yı ikna etmek için uğraştı. Yunus polisleri S.K.'yı kısa bir süre sonra etkisiz hale getirerek, rehin alınan kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan S.K., polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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