İstanbul'da hava trafiğine sis engeli! Sabiha Gökçen'deki seferlerde aksama

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımının ardından hava trafiğini olumsuz anlamda etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

(DHA)

