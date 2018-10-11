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İstanbul'da havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Silivri Bölge Trafik ekipleri, D100 karayolu Edirne istikametinde 'Drone' ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Silivri Bölge Trafik ekipleri, Silivri D-100 karayolu Işıklar mevkiinde Drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan çekilen görüntülerle trafik ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi. İhlal yapan sürücülere ceza kesildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Silivri Trafik denetimi

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