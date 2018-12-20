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Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedildi. Uluslararası deprem araştırma merkezleri de depremi son dakika uyarısıyla geçti.

Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

YALOVA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMUYOR

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık'ta saat 09.34'te 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.

Erol, ilgili birimlerin olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

afad

Uluslararası deprem araştırma merkezleri de Marmara'daki depremi son dakika uyarısıyla geçti.


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istanbul deprem

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
HEMEN MELİH GÖKÇEĞE SORALIM,BU DEPREMİ HANGİ DIŞ MİHRAK YAPMIŞ.ONA GÖRE HER DEPREMİM ARKASINDA TÜRKİYEYİ ÇEKEMEYEN ÖRGÜTLER VAR.HANİ MARMARA DEPREMİNİ FETÖ ABD BİRLİKTE YAPACAK DEMİŞTİ.VAY CAHİL ,BİRDE BUNA YÖNETİCİLİK YAPTIRMIŞLAR.
Hepimize geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden korusun, saklasın beklesin.
Merkez üssü Yalova. Istanbul'da deprem diye haber yapıyorsunuz.
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