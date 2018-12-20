Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

YALOVA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI BULUNMUYOR



Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık'ta saat 09.34'te 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.

Erol, ilgili birimlerin olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Uluslararası deprem araştırma merkezleri de Marmara'daki depremi son dakika uyarısıyla geçti.



