HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi! Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi! Araçlar didik didik arandı

25.08.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında tur tekneleri ve yatlarda denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan bir yata 25 bin lira ceza yazıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi! Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'İstanbul Huzur' denetimi yaptı. Denetim kapsamında Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. 20.00'da başlayan denetimler kapsamında Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik arandı.

istanbul-emniyetinden-huzur-istanbul-denetimi_9017_dhaphoto8

YATLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul Boğazı'nda bulunan yatları denetledi. Yatlarda bulunması gereken evrakları kontrol eden ekipler, yatta bulunması gerekenden fazla yolcusu bulunan bir yata 25 bin lira ceza yazdı.

istanbul-emniyetinden-huzur-istanbul-denetimi_9017_dhaphoto1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından duyuruldu! Bakan Tunç'tan açıklamaMüstemir yetki kararnamesi HSK tarafından duyuruldu! Bakan Tunç'tan açıklama
Afyonkarahisar'da gizemli olay! Çıkan ses kulakları sağır etti, deprem oluyor zannedip sokağa döküldülerAfyonkarahisar'da gizemli olay! Çıkan ses kulakları sağır etti, deprem oluyor zannedip sokağa döküldüler
İzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş ettiİzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.