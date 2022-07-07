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İstanbul'da iğrenç olay! Metrobüste ortalık karıştı, verdiği cevap 'pes' dedirtti

07.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken adam yakayı ele verdi. Gizlice yanında oturan kadının fotoğraflarını çeken adama yolcular tepki gösterdi. Yolcuların 'Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?' demesi üzerine adamın verdiği cevap ise 'pes' dedirtti.

İstanbul'da iğrenç olay! Metrobüste ortalık karıştı, verdiği cevap 'pes' dedirtti

İğrenç olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. Bir adam, yanındaki kadının fotoğraflarını gizlice çekerken yakayı ele verdi. Bir anda metrobüste ortalık karışırken, adamın 'Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?' sorusuna verdiği cevap ise 'pes' dedirtti.

BİR ANDA METROBÜSTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, dün akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, erkek şüpheli Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Bu durumu farkeden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı. Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcularda olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler.

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'PES' DEDİRTEN CEVAP

Olaya maruz kalan kadının, “Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun? demesine ise, şüphelinin “tamam sileceğim” demesi pes dedirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul taciz
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