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İstanbul'da İsrail protestosu! Gözaltına alınan gençlerle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Derhal serbest bırakılmalılar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.04.2024 20:04
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İstanbul'da İsrail ile ticareti protesto eden bir grup genç gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Özgür Özel, "Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

İstanbul'da İsrail protestosu! Gözaltına alınan gençlerle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Derhal serbest bırakılmalılar'

İstanbul Taksim'de bir grup genç, İsrail ile yapılan ticarete son verilmesi amacıyla protesto düzenlemişti. Polisin müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özer olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel paylaşımında:

"İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır.

Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz."


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İstanbul İsrail Özgür Özel
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