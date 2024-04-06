İstanbul'da İsrail protestosu! Gözaltına alınan gençlerle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Derhal serbest bırakılmalılar'

İstanbul Taksim'de bir grup genç, İsrail ile yapılan ticarete son verilmesi amacıyla protesto düzenlemişti. Polisin müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özer olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel paylaşımında:

"İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır.

Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz."

İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim.#İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır.



Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır.

Süreci… https://t.co/wS8oqejBOO — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024







