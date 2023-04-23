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  4. İstanbul'da izdiham anları! Adım atacak yer kalmadı, bayramın son gününde de sokaklar doldu taştı

İstanbul'da izdiham anları! Adım atacak yer kalmadı, bayramın son gününde de sokaklar doldu taştı

23.04.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde de İstanbul'da sokaklar doldu taştı. Dün de toplu taşıma seferlerinin aksamasına yol açan yoğun kalabalık nedeniyle Eminönü ve Sultanahmet'te izdihama varan görüntüler kameralara yansıdı.

İstanbul'da izdiham anları! Adım atacak yer kalmadı, bayramın son gününde de sokaklar doldu taştı

Güneşli havanın fırsatını bilen İstanbullular ve kente başka illerden gelenler bayramda hem ziyaretlerini gerçekleştirmek hem de sokakların tadını çıkarmak için sokaklara indi.

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SEFERLER DURDURULMUŞTU

Yoğun kalabalık nedeniyle dün Eminönü-Tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuş, yoğunluğun dinmesinin ardından seferler yeniden başlamıştı. Eminönü ve Sultanahmet bayramın 3. gününde de benzer görüntülere sahne oldu.

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Öte yandan Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda da adeta bir insan seli gözlendi. O görüntüler vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Eminönü'nde insan seli! İzdiham oluştu Eminönü'nde insan seli! İzdiham oluştu

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Ramazan Bayramı

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