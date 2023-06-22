İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Evler mühürlendi, 180 kişi yakalandı...

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık gruplar halinde kiralık evlerde yaşadığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Zeytinburnu Belediyesi’ne gelen şikâyet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi’ndeki 22 farklı adrese operasyon düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 180 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mühürlenen evlerin sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.
(DHA)