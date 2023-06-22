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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Evler mühürlendi, 180 kişi yakalandı...

22.06.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonlarda 180 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mühürlenen evlerin sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Evler mühürlendi, 180 kişi yakalandı...

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık gruplar halinde kiralık evlerde yaşadığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi’ne gelen şikâyet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi’ndeki 22 farklı adrese operasyon düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 180 kaçak göçmeni yakaladı.

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Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mühürlenen evlerin sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

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(DHA)

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İstanbul göçmen

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