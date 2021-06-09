İstanbul'da kan donduran cinayet! İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs’ta aynı işyerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Ç., isimli arkadaşını boğarak öldürdü. Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çalıştıkları firmanın Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Öldürülen Hakan Ç.’nin yakınları, şahıstan yakın alamadıkları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Hurşit B., cinayeti itiraf etti. Hurşit B., arkadaşını Esenyurt’ta bir evde boğduktan sonra Büyükçekmece’deki bir kuyuya attığını söyledi. Kuyunun olduğu araziye giden polis ekipleri, cesedin kuyu içinde olduğunu tespit etti.

İTFAİYE YARDIMIYLA KUYUDAN ÇIKARILDI

Polis, Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu ceset kuyudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

