Cinayet şüphelisi kadın: Ben yapmadım ama cinayeti gördüm

Maltepe, Başıbüyük Mahallesindeki Başıbüyük Göleti'ne geçen Cumartesi balık tutmak için gelen, vatandaşlar yarısı suyun içinde kanlar içinde bir kadın cesedi görerek polise ihbarda bulunmuşlardı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının boğazının kesildiğini, ayrıca boynunun arkasında ve sırtında bıçak yaraları olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırmada cesedin Şahigül Buluş'a ait olduğu ve hakkında kız kardeşi tarafından kayıp müracaatı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

BİRLİKTE SON GÖRÜLDÜĞÜ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları soruşturmada vahşi bir şekilde öldürülen Şahigül Buluş'un son olarak arkadaşı olan Seyfinaz B. adlı kadınla evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Seyfinaz B. ile olaya karıştığı iddia edilen Muhammet T. gözaltına alındı.

"CİNAYETİ GÖRDÜM" DEDİ

Cinayet şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Daha önceden uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı olan Seyfinaz B. ifadesinde cinayet işlemediğini ancak olayı tüm detayları ile gördüğünü anlattı.