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Cinayet şüphelisi kadın: Ben yapmadım ama cinayeti gördüm

07.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de göletin içinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Şahigül Buluş (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan biri kadın iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde cinayeti gördüğünü söyleyen kadın şüpheli Seyfinaz B.(39) "Üçümüz birlikte dolaşıyorduk. Birden Muhammet hiçbir şey söylemeden Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklayarak öldürdü. Korkudan kimseye bir şey söyleyemedim" dedi. Şüpheli Muhammet T. (28) ise suçlamaları kabul etmeyerek olay yerinde olmadığını iddia etti.

Maltepe, Başıbüyük Mahallesindeki Başıbüyük Göleti'ne geçen Cumartesi balık tutmak için gelen, vatandaşlar yarısı suyun içinde kanlar içinde bir kadın cesedi görerek polise ihbarda bulunmuşlardı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının boğazının kesildiğini, ayrıca boynunun arkasında ve sırtında bıçak yaraları olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırmada cesedin Şahigül Buluş'a ait olduğu ve hakkında kız kardeşi tarafından kayıp müracaatı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

BİRLİKTE SON GÖRÜLDÜĞÜ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları soruşturmada vahşi bir şekilde öldürülen Şahigül Buluş'un son olarak arkadaşı olan Seyfinaz B. adlı kadınla evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Seyfinaz B. ile olaya karıştığı iddia edilen Muhammet T. gözaltına alındı.

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"CİNAYETİ GÖRDÜM" DEDİ

Cinayet şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Daha önceden uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı olan Seyfinaz B. ifadesinde cinayet işlemediğini ancak olayı tüm detayları ile gördüğünü anlattı.

"MUHAMMET ONA SALDIRDI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

Olay günü Şahigül ve Muhammet T. ve kendisinin göletin kenarına gezmeye gittiklerini anlatan Seyfinaz B. "Birlikte dolaşırken Muhammet bir şey söylemeden. Cebinden bıçağını çıkararak Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklamaya başladı. Ben korkudan donup kaldım. Bir şey yapamadım. Onun boğazını kesip sırtından bıçakladı. Daha sonra yerde hareketsiz kalınca ayağı ile gölün içine doğru itti." dedi.

Olay sırasında çok korktuğunu Muhammet'in kendisini öldürmesinden korktuğu için kimseye bir şey söyleyemediğini anlatan Seyfinaz B. "Oradan yürüyerek geri döndük. Çok korktmuştum. Ne yapacağımı düşünürken polisler evime geldi. Ben de onlara olanları anlattım." dedi.

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ERKEK ŞÜPHELİ "BEN ORAYA HİÇ GİTMEDİM"

Öte yandan cinayetle suçlanan Muhammet T. ise iddiaları kabul etmeyerek, cinayetin işlediği yere dahi gitmediğini, Şahigül Buluş'u kimin öldürdüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. Muhammet T.'nin daha önce çeşitli suçlardan 8 kez polis tarafından yakalama kaydının bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Maltepe
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yine benzer bir haber büssürü kaydı yakalaması var ama adam dışarıda geziyor bu tip haberler bi benim dilkatimi çekmiyordur heralde adalet sistemimizde büyük sıkıntı var

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