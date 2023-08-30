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  4. İstanbul'da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü... 'Bisiklet' detayı dehşete düşürdü

İstanbul'da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü... 'Bisiklet' detayı dehşete düşürdü

30.08.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü... 'Bisiklet' detayı dehşete düşürdü

Kan donduran olay, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu.

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GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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İstanbul Bahçelievler bisiklet

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