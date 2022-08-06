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  4. İstanbul'da kan donduran olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti...

İstanbul'da kan donduran olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti...

06.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Bahçelievler’de yaşandı. 28 yaşındaki Selim Tekin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Beyza D.’nin başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede tedavileri devam eden Beyza D. ve Selim Tekin’in durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da kan donduran olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti...

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin kız arkadaşı Beyza D.’nin evine geldi. Beyza D.’nin kardeşine zorla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında silah bulunan Selim Tekin, Beyza D.’yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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“KARDEŞİMİ KURTARIN"

Bütün bu olaylar yaşanırken evde bulunan Beyza D.’nin kardeşinin, “Kardeşimi kurtarın" diye bağırdığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Beyza D. ve Selim Tekin’in durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul Bahçelievler
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