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  4. İstanbul'da kaybolan gaziden acı haber! Cansız bedeni boş arsada bulundu

İstanbul'da kaybolan gaziden acı haber! Cansız bedeni boş arsada bulundu

21.07.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde evinden çıkan Gazi Ahmet Karayazı kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından 58 yaşındaki Karayazı'nın cansız bedeni boş bir arsada bulundu.

İstanbul'da kaybolan gaziden acı haber! Cansız bedeni boş arsada bulundu

Olay, 07.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askerliğini yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçiren ve gazi olan 58 yaşındaki Ahmet Karayazı'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Psikolojik sorunları da olduğu iddia edilen Karayazı'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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CANSIZ BEDENİ EVİNDEN BİR KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından Karayazı'nın cansız bedeni saat 18.00 sıralarında evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Karayazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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"KAYBOLDUĞUNU TELEFONDA ÖĞRENDİM"

Mahalle muhtarı Mahmut Demirkıran, "Saat 12.45'de hastanedeydim. Telefon geldi, 'Ahmet Karayazı kayboldu' diye. Sonra sayfamda ve whatsapp gruplarında paylaştım, 'Gazi Ahmet Karayazı kayıptır' diye. Arama yaptık, emniyet güçleri ile beraber güvenlik kamerası aramaları. En son 17.45'de başka bir kamera kaydı ile ölü olarak bulundu. Askerliğini yaparken, kendi asker arkadaşı vuruyor Ahmet abiyi. Kazayla vuruluyor" dedi. (DHA)

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Büyükçekmece kayıp

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