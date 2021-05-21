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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

21.05.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, trafikte yoğunluk arttı.

BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR YOĞUNLUK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Kara yolunun Ankara istikameti ise hafif yoğunlukta seyrediyor.

Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

MARKETLERDE DE YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunun Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Şile istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da kalabalık oluşurken, marketlerde alışveriş yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 19.00 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü. (AA)

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