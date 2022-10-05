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İstanbul'da korku dolu anlar! 14 katlı binada yangın

05.10.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 14 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken korku dolu anların yaşandığı binada vatandaşlar kendileri dışarı attı. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da korku dolu anlar! 14 katlı binada yangın

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. 14 katlı binanın en üst katında bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Bina sakinleri büyük panik yaşarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 4 kişinin dumandan etkilendiği olayda can kaybı yaşanmadı.

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DAİREDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katında bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, önce komşularını uyandırdı ardından da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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KEDİLERİNİ UNUTMADI

Yanan dairenin alt katında oturan ve evinde kedileri olan bir ev sahibi ise yangını görünce ilk başta babasını uyandırdı. Daha sonra kedilerini de alan ev sahibi binadan dışarı çıktı. Üşüyen kedileri ise koynuna alarak ısıttı. Öte yandan yangını gören ve sokağa dökülen vatandaşlar bina sakinlerine "Binayı boşaltın" diye bağırdı.

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4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere de sirayet etmeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yanan bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

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"BİRKAÇ ATEŞ PARÇASININ YAN TARAFA DOĞRU DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Binadan kedileriyle birlikte çıkan Selahattin Songür, “Patır kütür sesler çıktı. Bir şeyler devriliyordu. Daha sonra kendi odamın camından yukarı doğru baktığımda birkaç ateş parçasının yan tarafa doğru düştüğünü gördüm. Daha sonra babamı uyandırdım. Uyuyordu. Zaten duman hemen içeriye yayılmıştı. Bir parça da bizim balkona doğru düştü. Babam söndürdü. Ondan sonra herkes yavaş yavaş binayı terk etti. 14’üncü katta çıktı. Kediler bizim, onlar da çok korktular, titriyorlar” dedi.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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