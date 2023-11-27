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İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaatın temelinde toprak kaydı, 5 katlı bina boşaltıldı

27.11.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılarak yeniden yapılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki binanın bahçe duvarı da çökünce, tedbir amaçlı 5 katlı binada kalanlar tahliye edildi.

Olay, Maltepe'de Çınar Mahallesi Manas Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çınar Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren binanın temelinde toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki 5 katlı binanın bahçe duvarı ise çöktü. Toprak kayması nedeniyle gelen sesleri duyan bina sakinleri korkuya kapılarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binada kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın girişine şerit çekerek tedbir aldı.

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"TEDBİREN BİNAYI BOŞALTMAMIZI İSTEDİLER"

Tahliye edilen binanın yöneticisi Tuncay Erkovan, "Arkadaki bina kentsel dönüşüme uğradığı için yıkıldı. Yaklaşık üç hafta önce de temeli kazıldı. Şimdi temel inşaatına başladılar ama çok derin bir çukur olduğu için bizim apartmanın arkasındaki istinat duvarı, çevresinde bir dayanak kalmadığı için çöktü. Komşular da çöküntü seslerini duymuşlar. Biz de gittik, baktık. Yetkililere haber verdik. Polis geldi, arkasından itfaiye geldi. Bir değerlendirme yaptı itfaiye ekipleri, tedbiren binayı boşaltmamızı istediler. Şimdi şeritler çekildi. Otele gideceğiz’’ şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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