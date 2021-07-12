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  4. İstanbul’da korku dolu anlar! Küçük kızın çocuğunun bacaklarını ezdi

İstanbul’da korku dolu anlar! Küçük kızın çocuğunun bacaklarını ezdi

12.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane’de sokakta oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök, kamyonetin yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, bacakları ezilerek yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşiyle birlikte otomobiline binen Korhan Gümüş (45), sokaktan çıkmak istedi. Ancak sokağın girişinin bir market kamyonu tarafından kapatılması nedeniyle sürücü Gümüş, geri manevra yapmaya başladı. O esnada sokakta arkadaşlarıyla beraber oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök de, geriye doğru yürüdü. Sürücünün fark etmeyerek çarptığı Özkök yere düşünce otomobille bacaklarının üstünden geçti. Kaza sonucu araçtan inen sürücü ve eşi, çocuğu aracın altından çıkartarak kaldırıma götürdü. Bacaklarından yaralanan çocuk için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özkök’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrentepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sokakta geri manevra yapıyor. Kız çocuğu ise geriye yürümeye başlıyor. Araç küçük kıza çarparak bacaklarının üstünden geçiyor. Çocuğun arkadaşları ve sürücü ile eşi araçtan iniyor. Çocuğu aracın altından çıkartıp kenara koyuyorlar.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kağıthane
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