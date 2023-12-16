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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

16.12.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da motosikletli iki kişi, takip ettikleri bir otomobile kurşun yağdırdı. Olay saniye saniye görüntülenirken saldırganlardan birinin otomobile ateş ettiği sırada cep telefonuyla kayıt yapması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar, o detay dikkatlerden kaçmadı

Olay, 12 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için yavaşladığı sırada, motosikletle arkadan gelen iki kişi, otomobile defalarca ateş etti. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kişi, bir eliyle ateş ederken diğer eliyle de cep telefonuyla saldırı anını kaydediyor.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptığı incelemede 8 adet boş kovan buldu. Bulunan kovanlar incelenmek üzere götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"BİR YANDAN ATEŞ ETTİ, BİR YANDAN DA VİDEO KAYDI ALDI"

Görgü tanığı Mert Eken, "Yukarıdan bir araç geldi hızlı bir şekilde, peşinde de iki çocuk motosikletin üstünde. Buraya geldiklerinde araç yavaşlamak zorunda kaldı, peşinden de 7-8 el ateş ettiler. İlk önce araba korna çaldı, ses duydum tam kapıya çıktığım anda silah seslerini duydum. Araç devam etti, motosiklet de peşine gitti. Sonra polisi aradım, geldiler kovanları topladılar.Herhangi bir bilgimiz yok. Yolda mı tartıştılar, yoksa planlı bir şey miydi bilgim yok. Ateş eden çocuğun elinde telefon vardı. Bir yandan ateş etti, bir yandan da telefonla video kaydı aldı" şeklinde anlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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