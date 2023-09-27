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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

27.09.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün akşam saatlerinde maskeli bir kişi, seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etmişti. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okuldan dönen çocukların saldırıdan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde dün akşam saatlerinde maskeli iki kişiden biri, sokakta karşılarından gelen seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etmişti. Motosiklet sürücüsü Umut M., sırtından vurularak motosikletten düşmüştü. Saldırganlar ise yürüyerek olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.

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SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli iki kişiden biri karşıdan gelen motosiklete kurşun yağdırmaya başladı. Motosikletli Umut M, ise aldığı mermi ile motosikletle birlikte yere düştüğü görüldü. O sırada sokakta yürüyen bir vatandaş ve okuldan gelen çocuklar ise panikle binanın kapısına doğru kaçtığı görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı

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