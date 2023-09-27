İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde dün akşam saatlerinde maskeli iki kişiden biri, sokakta karşılarından gelen seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etmişti. Motosiklet sürücüsü Umut M., sırtından vurularak motosikletten düşmüştü. Saldırganlar ise yürüyerek olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli iki kişiden biri karşıdan gelen motosiklete kurşun yağdırmaya başladı. Motosikletli Umut M, ise aldığı mermi ile motosikletle birlikte yere düştüğü görüldü. O sırada sokakta yürüyen bir vatandaş ve okuldan gelen çocuklar ise panikle binanın kapısına doğru kaçtığı görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

