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İstanbul’da korkunç olay! Arabada başlarından vurulmuş halde bulundular

28.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane’de yaşanan korkunç olayda, iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede ise dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti. Tabancanın araçta bulunduğu bilgisi de, korkunç olayla ilgili edinilen bilgiler arasında yer aldı. İşte İstanbul'daki çifte ölümün detayları...

İstanbul’da korkunç olay! Arabada başlarından vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da yaşanan korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

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Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun (33) olduğu belirlendi.

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Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti.

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Urun'un vücuduna ayrıca 3 kurşun isabet ettiği Kış'ın vücuduna da ayrıca bir kurşun daha isabet ettiği tespit edildi.

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32 YAŞINDAKİ GENCİN CEBİNDEN İSE...

Tabancanın araçta bulunduğu öğrenildi. Halil Kış’ın cebinden ise bir miktar uyuşturucu madde çıktı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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(İHA)

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İstanbul Kağıthane

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