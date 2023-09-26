İstanbul'da korkunç olay! Dere kenarına bırakıp kaçtılar: 'Tüylerim diken diken oldu'

Öldürdüler, halıya sardılar. Önce yol kenarına sonra da dere yatağına attılar cesedi. Kan donduran olay Pendik'te yaşandı. Bir kamyonet gece saatlerinde ıssız bir sokağa girdi. İçinde 2 kişi vardı, kamyonetin kasasında ise halıya sarılı bir ceset vardı. Kamyonettekiler halıya sardıkları cesedi önce yol kenarına bıraktı. Neden ve nasıl olarak öldürüldüğü henüz belli olmayan ceset Özbekistan uyruklu bir kişiye aitti.

PANİK OLDULAR

Şüpheliler cesetten kurtulduklarını zannettiler ama halıya sarılı cesedi gören mahalle sakinleri kişilere tepki gösterdi. Panik olan şüpheliler cesedi yoldan alıp kamyonete yükleyip hız bölgeden ayrıldılar. Yol kenarından alınan ceset dere kenarına atılmış halde bulundu.

Kanal D Haber'in haberine göre ihbarı alan polis önce sokakta sonra bölgede inceleme yaptı. Halıda delil incelemesi yapan polis kamyonet ve şüphelileri belirlemeye çalışıyor.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Bir mahalleli ise şunları ifade etti:

"Sıkı bir şekilde üstü jelatin naylonla sarılmış... Tüylerim diken diken oldu. Alt komşu görüyor 'hemen kaldırın oradan' diyor. O dereden aşağıya atıyorlar halıyı korkunç bir şey."

