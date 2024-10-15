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  4. İstanbul'da korkunç olay! Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği camdan aşağı attI

İstanbul'da korkunç olay! Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği camdan aşağı attI

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.10.2024 17:21
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İstanbul'da vahşet anları... Pendik’te meydana gelen korkunç olayda, 17 yaşındaki down sendromlu İlayda Nur Ö., komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.’yi 6. katın penceresinden aşağıya attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! Down sendromlu genç kız, 40 günlük bebeği camdan aşağı attI

Olay, dün akşam saat 17.15 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi.

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6. KATTAN AŞAĞI ATTI

Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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MUHTAR OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, “Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum.” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu bebek
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