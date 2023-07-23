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İstanbul'da korkunç olay! Ev sahibi, bazanın altını açınca kadın cesediyle karşılaştı

23.07.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde Sultangazi'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kiracılarından 15 gündür haber alamayan bir ev sahibi, eşyaları boşaltmak için gittiği evinde kötü kokularla karşılaştı. Sebebini anlamaya çalışan ev sahibi bazayı kaldırdığında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi gördü. Evde yabancı uyruklu bir çift ve oğullarının kaldığı belirlendi. İddiaya göre baba ve oğlu da evi 10 gün önce terk etti. İki yabancı uyrukluyu arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Ev sahibi, bazanın altını açınca kadın cesediyle karşılaştı

Sultangazi’de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Evde bulunan bazanın altına bakan ev sahibi battaniyeye sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

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CİNAYETİN İKİ HAFTA ÖNCE İŞLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi. Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.

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KİRACI VE OĞLU ARANIYOR

Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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kadın cinayeti İstanbul

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