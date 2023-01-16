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İstanbul'da korkunç olay! Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

16.01.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir kişi metrobüsün altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Olay, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Durakta henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan kişiyi kurtarmak için çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası kurtarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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KAFASI METROBÜS TEKERİNİN ALTINDA KALDI

Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü. Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SIKIŞTIĞI YERDEN YARIM SAATTE KURTARILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri peron ile metrobüs arasında sıkışan talihsiz adamı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası metrobüsün altında sıkışan talihsiz adamın cansız bedenini, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kahreden detay! Bir gün önce... Kahreden detay! Bir gün önce...

İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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