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İstanbul'da korkunç olay! Önce eşi ve oğlunu öldürdü sonra da kendisi intihar etti: Polise attığı kağıtta öyle ifadeler var ki...

16.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir adam, önce borçları nedeniyle tartıştığı eşini ardından da oğlunu öldürdü. Polis bir not atan adam, eve operasyon düzenlendiği sırada kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastanede hayatını kaybeden adamın intihar notunda "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da korkunç olay! Önce eşi ve oğlunu öldürdü sonra da kendisi intihar etti: Polise attığı kağıtta öyle ifadeler var ki...

Olay sabah saatlerine İstanbul Esenler'de meydana geldi. Bir adam, önce borçları nedeniyle tartıştığı eşini ardından da oğlunu öldürdü. Daha sonra kafasına silahla ateş eden adam hastanede hayatını kaybetti. Adamın intihar etmeden önce polise attığı mektupta "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim" ifadeleri yer aldı. Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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ÖNCE EŞİNİ SONRA DA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı (39)'yı daha sonra da oğlu Efe Taşçı(19)'yı silahla vurarak öldürdü. İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

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"OĞLUM VE EŞİM BU ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"

İnan Taşçı olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı.

Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.

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POLİSİN OPERASYONU SIRASINDA KAFASINA ATEŞ ETTİ

Özel harekat polisleri, operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı bu kez silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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Bayrampaşa'da bulunan bir hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da hayatını kaybetti.

Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında çevrede olan bir vatandaş ise, "Defalarca silah sesi duydum .Polis zaten burasını kapatmıştı Birden fazla silah sesi duyduk. Daha sonra özel harekat ekiplerini gördük" dedi.

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Kaynak: DHA

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