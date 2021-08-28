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  4. İstanbul'da korkunç olay! Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

İstanbul'da korkunç olay! Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

28.08.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki acıyla eve gitti ve çivi battığını söyledi. Ancak annesi, Muhammet'in sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anladı. Annesinin hastaneye götürdüğü çocuğun sırtında mermi olduğu belirlendi. Küçük çocuk sevk edildiği başka bir hastanede ameliyat edildi ve sırtındaki mermi çıkarıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Olay, önceki akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A.'nın omuzundan bir anda kan akmaya başladı. 3 kardeşten en büyüğü olan Muhammet A., kendisine çivi saplandığını düşünerek eve gitti. Sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anlayan annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çekilen MR'ında omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi kurbanı olduğu değerlendirilen Muhammet A., Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda mermi vücudundan çıkarıldı. Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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"ÇİVİ BATTI ZANNEDİP DİREKT EVE KOŞMUŞ"

Baba İbrahim A. "Dün akşam çocuk sokakta otururken uzaktan bir mermi saplanıyor. Hissetmiyor bile yani nereden geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz. Direkt eve koşuyor o haldeyken, o çivi battı zannediyor. Eşim görünce anlamamış mermi olduğunu, panik halinde hastaneye götürdü. Sonra Sultangazi Haseki'den buraya sevk ettiler. Artık çocuklarımızı dışarıya bile gönderemiyoruz. En yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Maganda kurşunu, silah sesi bile duymamış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş yakın olsaydı diğer taraftan çıkardı. Tam kaburgasının oraya saplanmış. Durumu şu an iyi, mermiyi gece 1'de çıkardılar. Pazar gününe kadar tedavi görecek. Pazartesi günü taburcu edilir inşallah" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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