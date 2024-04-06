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  4. İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı

06.04.2024 17:39
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İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yusuf Fırat evde uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşinin üzerine kurşun yağdırdı. Fırat daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı

Olay, saat 08.00 sıralarında, Sancaktepe Veysel Karani Caddesi Hidayet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Yusuf Fırat; sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Yusuf Fırat, uyudukları sırada annesi Sabiha Fırat, babası Murat Fırat, ikiz kız kardeşi Zehra Fırat ve erkek kardeşi Bilal Fırat'a silahla defalarca ateş etti. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı.

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BABA YARDIM İSTEDİ

Baba Murat Fırat, olayın ardından evin yakınındaki bakkala giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu.

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ANNE VE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, anne Sabiha Fırat ve erkek kardeş Bilal Fırat olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Yusuf Fırat, baba Murat Fırat ve ikiz kız kardeş Zehra Fırat ağır yaralandı.

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Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından baba Murat Fırat'ın bakkaldan yardım istemek için yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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