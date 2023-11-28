İstanbul’da korkunç saldırı! Silahla ateş açarak durdurdular! Kaçarken ikisi de vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı…

TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı. Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö.'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişide kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 200 metre ana yoldan koşarak uzaklaşan ve ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö.'nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA





