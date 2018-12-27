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İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler anında müdahale etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 01:53 | Son Güncelleme

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Cadde 2 saatliğine trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler anında müdahale etti!

Olay, gece saatlerinde, Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol bakım onarım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı ve devamında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kestikten sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

BAĞDAT CADDESİ 2 SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri caddenin giriş kısmını trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bağdat Caddesi müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

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