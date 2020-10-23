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İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu'ndan çıkacak karar neticesinde alınacak önlemlerin belirleneceğini söylediği koronavirüs pandemisinde vaka sayıları korkutan rakamlara ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen İstanbul uyarısının ardından gözler Hayat Eve Sığar uygulamasında yayınlanan haritaya çevrildi.

İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı geldi. Bakan Koca, Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ını İstanbul'un oluşturduğu yönünde açıklaması yaparak, İstanbulluları kurallara uymaya davet etti.

İSTANBUL'DAKİ KORONAVİRÜS SAYISI ANKARA'NIN 5 KATI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" açıklamasında bulundu.

1

SON HARİTA YAYINLANDI

İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

Fatih

3

Şişli

4

Sultanbeyli

5

Küçükçekmece

6

Sultangazi

7

Eyüpsultan

8

Gaziosmanpaşa

9

Esenler

10

Zeytinburnu

11

Güngören

12

Çekmeköy

13

Esenyurt

14

Bayrampaşa

15

Kağıthane

16

Ümraniye

17

Avcılar

18

Arnavutköy

19

Üsküdar

20

Sancaktepe

21

Kartal

22

Tuzla

23

Silivri

24

Beyoğlu

25

Beylikdüzü

26

Maltepe

27

Başakşehir

28

Bakırköy

29

Sarıyer

30

Beşiktaş

31

Beykoz

32

Pendik

33

Sultanbeyli

34

Kadıköy

35

Ataşehir

36

Büyükçekmece

37


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