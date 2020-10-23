İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı geldi. Bakan Koca, Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ını İstanbul'un oluşturduğu yönünde açıklaması yaparak, İstanbulluları kurallara uymaya davet etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" açıklamasında bulundu.
İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:
Fatih
Şişli
Sultanbeyli
Küçükçekmece
Sultangazi
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Esenler
Zeytinburnu
Güngören
Çekmeköy
Esenyurt
Bayrampaşa
Kağıthane
Ümraniye
Avcılar
Arnavutköy
Üsküdar
Sancaktepe
Kartal
Tuzla
Silivri
Beyoğlu
Beylikdüzü
Maltepe
Başakşehir
Bakırköy
Sarıyer
Beşiktaş
Beykoz
Pendik
Sultanbeyli
Kadıköy
Ataşehir
Büyükçekmece