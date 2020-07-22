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İstanbul'da koronavirüs önlemi... Toplu taşıma araçları ve taksiler denetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 08:31 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor

İstanbul'da koronavirüs önlemi... Toplu taşıma araçları ve taksiler denetleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmıştı. Artan vakalar sonrasında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Işıklar mevkiinde yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları ekipler tarafından tek tek durduruldu. Araçlara yapılan denetimde evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.
Kontrol esnasında durdurulan bir minibüste trafik ekipleri tarafından şoförün ehliyet ruhsatının kontrolü yapıldığı sırada ekipler içerideki yolcu sayısını kontrol etti.

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(İHA)

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