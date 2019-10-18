İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

KADIKÖY'DE ARAÇLAR DİDİK DİDİK EDİLDİ



Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yaptı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpeği "Alf" aramalarda görev yaptı.

FATİH'TE DENETİMLER



Denetim yapılan noktalardan birisi de Fatih, Millet Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan polis köpeği araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Denetimler 16.00'da son buldu.

Kaynak: DHA

