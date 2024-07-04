İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Yol çöktü, iki araç içine düştü... AKOM, saat vererek uyardı

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İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış Bayrampaşa'da asfalt yolun çökmesine neden oldu. Korku dolu anlarda bir otomobil ile kamyonet açılan çukura düştü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AKOM'dan ise yeni bir uyarı geldi.

Bayrampaşa'daki olay, bugün 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir İnşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

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Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü. Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı. Çukura düşen otomobili çevredekilerin çıkarması güvenlik kameraya yansıdı.

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"BİR ANDA GELEN YAĞMURLA YOL KAYDI"

İnşaatta çalışan Erman Aydın, "Logar kısa kaldığı için İSKİ'nin burada çalışma yapması gerekiyordu. Çalışma yapıldı ama üstüne atılan toprak yumuşak olduğu için, bir anda gelen yağmurla yol kaydı. Çalışanımızın aracı düştü o aracı çıkarttık" dedi.

AKOM UYARDI: AKŞAM ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek. Akşam 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış bırakacak. Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakası kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

CUMA ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Cuma öğle saatlerine (13.00) kadar görülmesi beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği öngörülüyor.

Bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden AKOM ilgili İBB birimlerini personel görevlendirme uyarısında bulunurken, İstanbullulara da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde tavsiye de bulundu.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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