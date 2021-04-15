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  4. İstanbul'da lüks villaya koronavirüs baskını! İlginç görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da lüks villaya koronavirüs baskını! İlginç görüntüler ortaya çıktı

15.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçarken, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

İstanbul'da lüks villaya koronavirüs baskını! İlginç görüntüler ortaya çıktı

Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü. Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Villadan ayrılmaya çalışan bir kadın görüntülendiğini anlayınca koşarak kaçtı. Yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Maltepe

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