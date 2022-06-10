İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken olay! Gerçek TikTok videosu çıktı

İstanbul Sultangazi'de otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Çok sayıda polisin sevk ediliği olayda yapılan incelemeler üzerine gerçek bambaşka çıktı. Polis yaptığı araştırmada otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektikleri tespit edildi.

TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLARMIŞ

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu. Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darp eden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti.

"MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ"

Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, "Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce bende bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık" dedi.

İFADELERİ ALINDI

Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

