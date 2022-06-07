Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif! TikTok'ta paylaşılan video görüntüsü büyük tepki çekti

İstanbul Fatih'te bulunan Sultanahmet Meydanı'ndaki Rus kadın turist zor anlar yaşadı. Bir bankta oturan Rus turistin yanına röportaj yapmak için elinde mikrofonuyla bir kişi geldi. Rus turiste "Nerelisin?" diye soran şahsın, soruları bir anda boyut değiştirdi.

RUS TURİSTE AHLAKSIZ TEKLİF: "OTELE GİDELİM Mİ?"

Rus kadını açıkça taciz eden adam, "Sevgilin var mı? Otele gidelim mi? Kızım, ben sen otel? İngilizce bilmiyorum sen ne diyorsun ben anlamıyorum ki." dedi.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Genç kadının sorulardan ve adamın tavırlarından rahatsız olduğu görülürken, söz konusu görüntüler kısa sürede yayıldı.

Görüntüdeki kişinin TikTok'ta çok sayıda videosu ve paylaşımı bulunduğu belirtildi.

BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada pek çok kullanıcı yaşananlara tepki göstererek, görüntülerdeki kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.





