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  4. İstanbul'da panik anları! 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da panik anları! 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

09.10.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'da panik anları! 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Changir Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akyol Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı.

DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine yardım etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.Ç

Kaynak: DHA

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