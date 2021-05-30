HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da panik anları! Mahalleli tarafından kurtarıldılar

İstanbul'da panik anları! Mahalleli tarafından kurtarıldılar

30.05.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Bir anda alevlerin sardığı gecekonduda yaşayanlar mahalle sakinleri tarafından kurtarılırken bir kişinin ayağı kırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda gecekonduyu sardı. Evde bulunan 3 kişi komşuların yardımıyla dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahalesinin ardından söndürüldü.

BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI

Alevlerin sardığı evde yaşayan Umut Eyi, gecekondunun çatısına çıktı. Çatıdan atlayan Eyi'nin bacağı kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eyi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekiler evde bulunan Şefika Eyi ve Osman Eyi'yi kurtararak dışarı çıkardılar.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gecekonduda çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADILAR

Yangını ardından mahalle sakinleri de sokağa indi. Çok sayıda mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip ederken, maske ve mesafe kurallarına uymadı. Bazı mahalle sakinlerinin ise camlarından çalışmaları izlediği görüldü.

"ÇATIDAN ATLADI"

Yangın sırasında evdekileri kurtaran komşuları yaşananları anlattı. Mahalle sakinlerinden Fuat Vardar, “Ambulansla beraber gitti arkadaş. Şu an bir oğlu yaralı olarak gözüküyor. Oğlunun kardeşi var onu da göremedim. Şefika Abla'yı da bulamadım. Buralarda bir yerde ama nerede olduğunu bulamadım. Yangın yarım saat önce başladı" dedi.

Yangın sırasında içeri giren ve evdekileri dışarı çıkaran Kadir Ermenci ise, “Mahallede oturuyorken, bir anda duman çıkmaya başladı evden. Umut Ağabey'in amcası galiba sobayı yakmış. Sobayı yakarken alevler yükseldi. Annesi içeride uyurken, kalkıp da kurtarmaya çalıştığımızda Umut Ağabey çatıdan atladı. Kapıyı açtık annesini çıkardık. Daha sonra Umut Ağabey yere düştü, ayağını kırdı. Biz de köpekleri, annesini, amcasını çıkardığımızda olay bu duruma geldi. Bizde anlamadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
15 kilometre boyunca kaçtılar! Kıskıvrak böyle yakalandılar15 kilometre boyunca kaçtılar! Kıskıvrak böyle yakalandılar
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Şişli

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.