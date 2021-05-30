İstanbul'da panik anları! Mahalleli tarafından kurtarıldılar

Yangın, 23.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda gecekonduyu sardı. Evde bulunan 3 kişi komşuların yardımıyla dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahalesinin ardından söndürüldü.

BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI

Alevlerin sardığı evde yaşayan Umut Eyi, gecekondunun çatısına çıktı. Çatıdan atlayan Eyi'nin bacağı kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eyi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekiler evde bulunan Şefika Eyi ve Osman Eyi'yi kurtararak dışarı çıkardılar.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gecekonduda çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADILAR

Yangını ardından mahalle sakinleri de sokağa indi. Çok sayıda mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip ederken, maske ve mesafe kurallarına uymadı. Bazı mahalle sakinlerinin ise camlarından çalışmaları izlediği görüldü.