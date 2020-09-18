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  4. İstanbul'da panik anları! Silahlar patladı, vatandaşlar böyle kaçtı

İstanbul'da panik anları! Silahlar patladı, vatandaşlar böyle kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de bir kafeteryada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi bacağından vuruldu. Silahlar sesleriyle kafedekilerin kaçışı ve saldırganların uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da panik anları! Silahlar patladı, vatandaşlar böyle kaçtı

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine silah sesleri duyuldu. Bir kişinin bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

Silahtan çıkan kurşunlarla bir kişinin yaralandığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan kişi ise kafeterya yakınındaki jandarma karakoluna sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, jandarma karakolu bahçesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA


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