İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da 14 Mart Pazartesi okullar var mı?

Pazartesi günü için "İstanbul'da Pazartesi okul var mı, yok mu?" sorusu merak edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Peki İstanbul'da Pazartesi okul var mı?

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

İSTANBUL'DA 14 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Pazar akşamı Valilik tarafından kar tatili hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

