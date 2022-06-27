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İstanbul'da peş peşe esrarengiz kadın ölümleri! "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk sonra..."

27.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta iki günde, iki kadın balkon ve pencereden düşerek hayatını kaybetti. İki kadının ölümünde şüphe görülmesi üzerine başlatılan inceleme devam ediyor. Leyla A. düştükten sonra olay yerine gelen sokak sakini Mehmet Garip, "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk, sonra sokağa indik ve kızı yere düşmüş halde gördük" dedi.

İstanbul'da peş peşe esrarengiz kadın ölümleri! "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk sonra..."

İstanbul Esenyurt'ta iki kadın, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde yüksekten düşerek öldü. Polis, şüpheli görülen iki olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. 25 Haziran gecesi Leyla A.'nın evinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili sokak sakini Mehmet Garip, "Bazı görgü tanıkları bir kişinin hızla evden çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan bir şey yok henüz. Kendisinin atladığını zannetmiyorum, yanında birileri olabilir" dedi.

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ESENYURT'TA PEŞ PEŞE KADIN ÖLÜMLERİ

Esenyurt'ta 25 ve 26 Haziran tarihlerinde, Leyla A. ve Nefise M. isimli kadınlar yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İnönü Mahallesi'nde, 25 Haziran pazar gecesi, Leyla A. (25) isimli kadın yalnız yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evinde balkondan düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Hayatını kaybeden Leyla A.

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"ÖNCE 'YAPMA' DİYE BİR SES DUYDUK"

Leyla A. düştükten sonra olay yerine gelen sokak sakini Mehmet Garip, "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk, sonra sokağa indik ve kızı yere düşmüş halde gördük. O anda son nefesini verip öldü. Bazı görgü tanıkları bir kişinin hızla evden çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan bir şey yok henüz. Kendisinin atladığını zannetmiyorum, yanında birileri olabilir" diye konuştu.

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İKİNCİ ÖLÜM! 7'İNCİ KATTAKİ EVİN BALKONUNDAN ATLADI

Esenyurt'ta yaşanan ikinci ölüm olayı ise, Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli kadın, rezidansın 7'nci katındaki dairesinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan Nefise M. kurtarılamadı. Nefise M.'nin pencereden sarkıp atladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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