İstanbul'da polisin kavgaya müdahalesi sonrası ortalık karıştı

Olay geçtiğimiz salı günü Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında çıkan tartışma büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada kavgaya karışan taraftan bir kişi polise tartışmaya başladı. Polisle bu kişinin tartışması büyüdü. Polise saldırdığı öne sürülen kişi bacağından vuruldu.

GERGİNLİK DAHA DA ARTTI

Polisin silahını ateşlemesinin ardından sokaktaki gerginlik daha da arttı. Yaralanan kişinin yakınları polise tepki gösterince polis ekipleri bu defa biber gazı kullandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

