İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Odalar karanlığa gömülecek! 16 Mayıs 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 16 Nisan 2023 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 16 Mayıs 2023 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi gerçekleşecek ilçeler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 16 Mayıs 2023 Salı günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞGİL, FATİH, KARABEKİR, SÜKÜNET, TÜRKMEN, ÇİÇEK 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah DİKMEN, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, MANAVGAT, SERİK, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 16/05/2023 23:00:00 - 17/05/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 23:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ELMALI sk bölgelerinde 16/05/2023 18:00:00 - 16/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 18:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 22:00

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KIZILAY, ULUBATLI sk bölgelerinde 16/05/2023 13:00:00 - 16/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 16:00

EYÜPSULTAN

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah SİLAHTARAĞA sk bölgelerinde 16/05/2023 12:00:00 - 16/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 15:00

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HÜLYA, MEVLANA, RECEP YAZICIOĞLU, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 16/05/2023 11:00:00 - 16/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 14:00

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 14:00

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ASMA, UYGUR sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

BEŞİKTAŞ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 18:00

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, AYAZ, DOĞU, EVRİM, GÜZELDERE, KESİKLER, TALATPAŞA, TAN, TARIM, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ sk / YAHYA KEMAL mah TALATPAŞA sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BENEK, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, KARKUYUSU, LALE, MESUT CEMİL, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 16/05/2023 10:00:00 - 16/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 14:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.SÜLÜN, 1.YENİCE, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

BAŞAKŞEHİR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, DİNÇ, KARACAN, TAŞOVA sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

ESENLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 11:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ÜMİT ÇIKMAZI, 911. ÇIKMAZ, AHMET KOCABIYIK, GENÇ, KADER, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ŞEKER, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, KÖMÜRCÜ YOLU, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 13:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜLYA sk bölgelerinde 16/05/2023 09:00:00 - 16/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 12:00

BAKIRKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAKIRKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/42., G/43., G/51., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAKIRKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah BELEDİYE HEKİMİ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk / ZUHURATBABA mah ZUHURATBABA sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAKIRKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AYAR, BİLLUR, ERTÜRK, HÜRRİYET, TARIMCILAR, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72/6., 86. sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 87. sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/1. ARA, 75/3., 75/3B, SEMİHA ŞAKİR sk bölgelerinde 16/05/2023 08:30:00 - 16/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 08:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 17:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 2.BURCU, 2432., 3.GELİNCİK, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 16/05/2023 00:01:00 - 16/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 06:01

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.BİRGÜL, 2.AYDOĞDU, 2.BURCU, 2.ŞAFAK, 2416., 2428., 3.GELİNCİK, 3.SELVİ, 3.ŞEN, 4.İNÖNÜ, 5.KARANFİL, 6.LALE, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, KURŞUN, ÖZGÜL sk bölgelerinde 16/05/2023 00:01:00 - 16/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 06:01

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227. sk bölgelerinde 16/05/2023 00:00:00 - 16/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 06:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 16/05/2023 00:00:00 - 16/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 06:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 16/05/2023 00:00:00 - 16/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 06:00

BEŞİKTAŞ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, GAZİ UMUR PAŞA, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 16/05/2023 00:00:00 - 16/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Mayıs 2023 Salı 02:00



