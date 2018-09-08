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İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili oldu. Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

Bayrampaşa alt geçidini su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı.

Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

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KAVŞAK TRAFİĞE KAPANDI

Topkapı alt geçici ve Fatih Ulubatlı'da TEM'e bağlanan kavşak yoğun su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.

Güngören, Davutpaşa, Bayrampaşa ve Eminönü bölgelerinde derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintileri oluştu. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul davutpaşa otogar İETT su baskını

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