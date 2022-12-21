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İstanbul'da sahilde korkutan çökme!

21.12.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Kız Kulesi'nin karşısındaki alanda meydana gelen çöküntüler yürüyüş yoluna da çok yakın olması nedeniyle korkuya neden oldu.

İstanbul'da sahilde korkutan çökme!

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti. Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor. Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.

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"KISIM KISIM ÇÖKMELER OLUYOR"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu. Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.

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Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, "Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Üsküdar sahil

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