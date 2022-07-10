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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: Birebir aynısıyla ambalajlamış! Orijinalmiş gibi göstermek için ise...

10.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığını tespit ettiği şüpheliye operasyon düzenledi. Sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası verdiği belirlenen şüpheliye yapılan operasyonda dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlanmış 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Şüpheli yakalanırken, jandarmadan sahte parfümlere dair uyarı geldi.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: Birebir aynısıyla ambalajlamış! Orijinalmiş gibi göstermek için ise...

Dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığı tespit edilen 1 şüpheli jandarmadan kaçamadı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.K'nin yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internet üzerinden sattığı bilgisini aldı. Şüphelinin dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini ürettiği, bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden sattığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli D.K'nin sahte parfümleri imal edip depoladığı adrese operasyon düzenlendi.

ORJİNAL ŞİŞELERİN BİREBİR AYNISIYLA AMBALAJLAMIŞ

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda, dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

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Yakalanan şüpheli D.K., ifadesinin alınmasının ardından adliye sevk edildi.

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ÜTS İLE ÜRÜNLERİN ORJİNALLİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Jandarma yetkilileri, sahte parfümlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu, merdiven altı üretimin nasıl yapıldığını ve ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığı için cilde temasında veya solunması halinde ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol etmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi. (DHA)

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İstanbul jandarma operasyon sahte
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